Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak

Çanakkale Biga Bölge Trafik Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik düzenlenen "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" yarışması kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Trafik ekipleri, uygulama noktalarında vatandaşları yarışma hakkında bilgilendirerek, 100 çocuğa bisiklet verileceğini anlattı. Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan sürücülerle de bayramlaşan ekipler, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Polisler, çocuklara da yarışma kapsamındaki karneleri ile şapka ve kırmızı düdük vererek, trafikte hata yapan sürücü anne ve babalarını uyarmalarını istedi.

Biga Bölge Trafik Amiri İlyas Öktem, "Ülkemizde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla ülke genelinde denetim faaliyetlerinin yanında farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. Önceki çalışmalarda 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük', 'Bu yolda hep birlikteyiz' ve 'Yaya öncelikli trafik kampanyası' faaliyetleri ülkemiz genelinde halen devam ettirilmektedir. Şimdi ise 31 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında bu faaliyetlerin devamı niteliğinde 'Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' sloganıyla 100 çocuk için bisiklet yarışması düzenlenecektir. Trafik karnelerini teslim alan çocukların ve ailelerinin seyahatleri süresince karneleri üzerinde bulunan soruları cevaplandırarak karne fotoğraflarını #trafikkarnem hashtagini etiketleyerek @trafikEGM twitter adresine göndereceklerdir. Biga Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğimiz olarak karne dağıtımına istasyonumuz ve uygulama noktalarımızda başlanmıştır. Bu vesile ile Ramazan Bayramımızın da kazasız ve sıkıntısız geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, bayram boyunca yoğun bir trafik akışının gerçekleşeceğini belirterek, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Kentin tüm noktalarında trafik ekiplerince kontroller yapıldığını söyleyen Can, yarışma kapsamında dağıtılan karneleri dolduran çocuklara çekilişle bisiklet hediye edileceğini de sözlerine ekledi.