1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor

Mesleki eğitime dönük yatırımlarla Türkiye'de model çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), BUTGEM'de yeni bir projeye imza atıyor. İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.
 04 Haziran 2019 12:54
Yazdır
Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor

Mesleki eğitime dönük yatırımlarla Türkiye'de model çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), BUTGEM'de yeni bir projeye imza atıyor. İmalat sanayinin hızla artan teknolojik değişimine ayak uyduracak, yenilikçi ve hızlı eğitim modelleri ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarı" BUTGEM'de hayata geçiyor.

Bursa iş dünyasının ihracatının ve rekabetçiliğinin artırılması noktasında model projelere imza atan BTSO, mesleki eğitime yeni soluk kazandırmaya devam ediyor. Her yıl 3 bine yakın gence meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla hizmet veren BUTGEM, yeni nesil bir eğitim çalışmasına da start verdi. BUTGEM bünyesinde oluşturulacak Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ile kursiyerlere mesleki beceriler kazandıracak.

"Yeni bir soluk"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BUTGEM'in sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında önemli başarılara imza attığını söyledi. Bugüne kadar 24 binden fazla kişiye meslek edindirme ve meslek geliştirme kursları ile nitelik kazandırdıklarını dile getiren Şener, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine ciddi katkı sağladığını ifade etti. Yeni nesil laboratuvarın çalışanlara ciddi bir mesleki beceriler kazandıracağını dile getiren Şener, "Yapılması planlanan laboratuvarda simülasyonlu eğitimler yapılacak. Bu uygulamayla sektörel bazda yapılacak yaygınlaştırma çalışmalarıyla Bursa ve bölgesinde ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı elman ihtiyacına çözüm oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Şener, sanal gerçeklik laboratuvarı projesi ile imalat sektörünün 6 dalında yılda minimum 360 kursiyerin eğitim görmesini amaçladıklarını vurguladı. Şener, "Merkez, bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesinin yanı sıra bilgi ve teknoloji üretimine ve transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesini sağlayacak. BUTGEM mesleki eğitimde öncü bir kuruluş olarak bir sanal gözlük ile tüm sektörlere uygulanabilen artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamalı eğitimi ile mesleki eğitimde yeni bir model oluşturacak" dedi.

Yüzde 80'i istihdam ediliyor

2009 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdüren BUTGEM'in mesleki eğitime tahsis ettiği 12 bin metrekarelik alanda endüstriyel otomasyondan otomotive, metal makineden tekstile kadar her türlü teçhizatın bulunduğu uygulama atölyeleri yer alıyor. Merkezde yılda ortalama 2 bin 500 kursiyer eğitim programlarını tamamlarken, kursiyerlerin ortalama yaklaşık yüzde 80'i ise kurs sonrası istihdam ediliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakırlı miniklere ABD'den getirilen ritim aletleriyle eğitim
04 Haziran 2019 11:43		 Dezavantajlı 40 bin çocuk için 'yaz okulu' başlıyor
04 Haziran 2019 11:09
Okullara zeka sınıfı geliyor
03 Haziran 2019 07:05		 ODTÜ'den dünyaca ünlü Türk bilim insanlarına ödül
02 Haziran 2019 17:00
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
02 Haziran 2019 13:35		 Kırklareli Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
01 Haziran 2019 21:39
Üniversiteliler 'KYK Akademi' ile meslek öğreniyor
01 Haziran 2019 18:34		 LGS'de sıralamayı Matematik belirleyecek
01 Haziran 2019 17:48
'LGS'de sayısal zorladı'
01 Haziran 2019 14:20		 LGS sorunsuz tamamlandı
01 Haziran 2019 14:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü14:03 - Bayram namazındaki vaaza soruşturma13:54 - 'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu13:43 - 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi aynı anda başlatılacak13:28 - Bu camide bayram namazı iki kez kılındı13:24 - 'Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir'13:18 - İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu13:14 - Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması13:09 - Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'13:07 - Bingöl'de yapılacak entegre tesis 8 bin aileye düzenli gelir sağlayacak
13:04 - Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor12:58 - Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı12:57 - Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı12:54 - Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor12:52 - Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak12:51 - Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı12:49 - AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı12:48 - Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece nöbeti 1
mola alsana mola alsana ergin ataman mola alsana 1
kan emici 1
bayramlar bayram ola 1
gerçeği gözden kaçırmak 2
Lucid rüya 1
gece 1
ben bu yaz nerdeydim 2
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 3
Binali Yıldırım 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam