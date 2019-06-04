Bingöl'de yapılacak entegre tesis 8 bin aileye düzenli gelir sağlayacak

SÜTAŞ'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'de, Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Projesi adı altında yapımına başladığı süt fabrikası ve diğer tesislerle Doğu Anadolu Bölgesi'nde 8 bin aile düzenli gelir imkanına kavuşacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından Bingöl'de merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında geçen yıl yapımına başlanan tesiste çalışmalar hızla devam ediyor.

Günlük bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak süt fabrikasının kaba inşaatı tamamlanırken, yem fabrikası, biyogaz ve elektrik üretim tesisi ile çiftliklerin inşaatı sürüyor.

Yatırım kapsamında süt hayvancılığı uygulamalı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, süt ve besi hayvancılığı teşhis laboratuvarı ile sağlık, genomik seleksiyon, embriyo üretim ve genomik boğa yetiştirme merkezlerinin de bulunacağı tesiste, 2020 yılından itibaren etap etap üretime başlanacak.

Geniş meralarıyla Türkiye'nin "canlı hayvan deposu" olarak bilinen Bingöl'de 733 milyon 709 bin lira maliyetle hayata geçirilecek tesiste bin 12 kişi istihdam edilecek, bölge genelinde 8 bin ailenin de düzenli gelir elde etmesi sağlanacak.

- Tedarikçilere aylık 83 milyon lira ödeme yapılacak

SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri Proje Koordinatörü Çetin Atala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak personel maaşı, günlük süt ve yem temini ile diğer hizmetler karşılığında tedarikçilere ayda 83 milyon lira ödeme yapacaklarını söyledi.

Atala, kaba inşaatı tamamlanan günlük bin 63 ton kapasiteli süt fabrikasının 2020 yılından itibaren üretime geçeceğini belirterek, "Yatırımımız tamamlandığında işleyeceğimiz günlük bin 63 ton sütün 750 tonunu bölge genelinden temin edeceğiz. Bu yatırım sadece Bingöl'e has bir proje değil, bölgesel bir kalkınma projesi. Günlük bin 200 tonluk kaba yem ihtiyacı yine bölge genelinden sağlanacak." dedi.

Süt fabrikasının yanı sıra 22 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikler kurulacağını anlatan Atala, bu sayede bölgede hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade etti.

Atala, bir yandan inşaat çalışmaları sürerken diğer yandan açılacak tesislerde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işe aldıkları 60 personele SÜTAŞ'ın Aksaray ve Karacabey tesislerinde eğitim verdiklerini dile getirdi.

- Çiftçi yem üretimine yönlendiriliyor

Yem ihtiyacının karşılanması için yöre çiftçisiyle "sözleşmeli tarım" projesini uygulamaya koyduklarını, bu kapsamda ilk olarak Çeltiksuyu köyünde bin dekarda silajlık hububat ekimini yaptırdıklarını belirten Atala, "Çiftçiyle başlatmış olduğumuz bu modelle 2019 bitkisel üretim sezonunda il genelinde 4 bin 500 dekarda silajlık hububat ve mısır ekimi yaptık. Bu iki tür ürünün üreticilerine sağladığı ekonomik katkı yılda 4,5 milyon lira civarında." diye konuştu.

SÜTAŞ İnşaat Yöneticisi Adem Akçay da 3 milyon 200 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulacak tesisin 1 milyon 264 bin metrekaresinin kapalı alanlardan oluştuğunu söyledi.