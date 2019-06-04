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Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması

AK Parti'li Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleşecek
 04 Haziran 2019 13:14
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Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.


AK Parti ve CHP arasında "ortak yayın" konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.
NTV
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