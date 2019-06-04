Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
AK Parti'li Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleşecek
|04 Haziran 2019 13:14
|Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti ve CHP arasında "ortak yayın" konusunda ilk temas gerçekleşti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.
Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü
04 Haziran 2019 14:09
|50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi aynı anda başlatılacak
04 Haziran 2019 13:43
|'Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir'
04 Haziran 2019 13:24
|AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı
04 Haziran 2019 12:49
|'23 Haziran İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak'
04 Haziran 2019 12:35
|'YSK gibi anayasal kurumlarımız yıpratılmamalı'
04 Haziran 2019 12:00
|Ege'de bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 16 bini geçti
04 Haziran 2019 11:15
|Tatilcilerin yol çilesi bitmiyor
04 Haziran 2019 10:00
|AK Parti'li Turan: Ramazandaki manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz
04 Haziran 2019 09:51
|Bakan Ersoy'dan bayram mesajı
04 Haziran 2019 08:42