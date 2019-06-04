1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu

AFAD tarafından İstanbul'da 377-1894 yılları arasında meydana gelen doğal afetlere ilişkin "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Doğal Afetler" kitabı hazırlandı
 04 Haziran 2019 13:18
Yazdır
İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Doğal Afetler" kitabı, İstanbul'un yaklaşık 15 asırlık afet karnesini belge, fotoğraf ve döneme ait haritalarla ortaya koyuyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) katkılarıyla hazırlanan eser, İstanbul'da 377-1894 yılları arasında meydana gelen doğal afetlere ilişkin bilgi ve belgeler içeriyor.

Eserde, Osmanlı döneminde arşivlenmiş deprem, salgın hastalıklar, yangın, meteorolojik afetler, kıtlık ve İstanbul'da göçlerin orijinal kayıtları ve Latin alfabesine çevrilmiş hali bulunuyor.

Prof. Dr. Fatma Ürekli, Yrd. Doç. Dr. Raşit Gündoğdu ve Ebul Faruk Önal tarafından kaleme alınan ve 488 sayfadan oluşan kitap, İstanbul'un yaklaşık 15 asırlık afet karnesini belge, fotoğraf ve döneme ait haritalarla ortaya koyuyor.

Eserde, 4 bin arşiv belgesinin arasından titizlikle seçilen 170 belgenin görüntüsü, özeti ve transkripsiyonu (çeviri yazı) yer alıyor.

Ayrıca gerçekleşen afetlerden sonra göç politikası, kurulan yardım noktaları ve işleyişleri, hükümetin konuyla ilgili aldığı ve uyguladığı kararlar, enkaz altında kalıp ölen insanlar, afet bölgelerinde yapılan masraflar, zarar gören yapılar, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı ödüllendirilen kişiler ve daha birçok kayıt belgeleriyle birlikte kitapta yer alıyor.

Kitaptaki deprem cetveline göre, İstanbul'da 377-1894 yılları arasında 61 deprem kayıt altına alınabildi.

İstanbul'da kayıt altına alınan ilk deprem, 26 Ocak 377 yılında gerçekleşti. Cetvelde, kayıt altına alınan son deprem ise miladi takvime göre 10 Temmuz 1894 yılında meydana geldi. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yapının zarar gördüğü söz konusu deprem, "Büyük İstanbul Depremi" olarak adlandırıldı.

Kitapta, kara ölüm olarak nitelendirilen kolera hastalığının bulaşıcılığı ve 1831'de İstanbul halkına bulaştığında yarattığı etki de kayıt altına alındı. Günde 200 kişinin ölmesinden dolayı Osmanlı devrinde ilk karantina uygulamasına gidildi.

Hastalığın Kırım Savaşı'nda İstanbul halkına tekrar bulaştığı, sonrasında ise aralıklı olarak hastalığın kent içinde görüldüğü de kayıtlarda yer aldı.

Yaşanan afetlerin detaylı bir şekilde kayıt altına alınması İstanbul'un sadece konumundan dolayı değil, şehirde yaşanan olaylar açısından da önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu
04 Haziran 2019 13:54		 Bu camide bayram namazı iki kez kılındı
04 Haziran 2019 13:28
Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'
04 Haziran 2019 13:09		 Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor
04 Haziran 2019 13:04
Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:58		 Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı
04 Haziran 2019 12:57
Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak
04 Haziran 2019 12:52		 Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:51
Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
04 Haziran 2019 12:48		 Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı
04 Haziran 2019 12:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Bayram namazındaki vaaza soruşturma13:54 - 'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu13:43 - 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi aynı anda başlatılacak13:28 - Bu camide bayram namazı iki kez kılındı13:24 - 'Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir'13:18 - İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu13:14 - Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması13:09 - Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'13:07 - Bingöl'de yapılacak entegre tesis 8 bin aileye düzenli gelir sağlayacak13:04 - Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor
12:58 - Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı12:57 - Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı12:54 - Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor12:52 - Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak12:51 - Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı12:49 - AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı12:48 - Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı12:35 - '23 Haziran İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
panathiniakos 1
Nasıl olsa 1
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1
Dört yapraklı yonca 1
gerçeği gözden kaçırmak 2
hırt 2
uçtu uçtu 1
Mutlu bayramlar 2
çok konuşan insanlar 6
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam