1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu camide bayram namazı iki kez kılındı

Iğdır merkezdeki Hacı Hüseyin Çağlar Camii'nde bayram namazı, cemaatin çok olması nedeniyle iki kez kılındı
 04 Haziran 2019 13:28
Yazdır
Bu camide bayram namazı iki kez kılındı


Iğdır'da binlerce kişi saat 05.16'da kılınan bayram namazı için camilere akın etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 500 kişi kapasiteli Hacı Hüseyin Çağlar Camii'nde de aşırı yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar, yer olmadığı için camiye giremedi ve bayram namazı kılamadı.

Bunun üzerine İmam Hüseyin Yeşil'den ikinci kez bayram namazı kıldırmasını istediler. İmam Yeşil de dışarıda kalan 20 kişi için ikinci kez bayram namazı kıldırdı.

İmam Hüseyin Yeşil, "İkinci kez bayram namazı kılmanın tuhaf tarafı yok. İkinci defa bayram namazı kılınabilir. Namazın zamanı güneş doğup yükseldikten sonra başlar, öğle namazı vaktine kadar devam eder. İki defa namaz kılmak ilk değil. Bir kaç yıldır biz iki ya da üç kez namaz kılıyoruz. Geç kalanlar var, yer bulamayanlar var. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin" dedi.

Namaz bitiminde vatandaşlar, cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu
04 Haziran 2019 13:54		 İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu
04 Haziran 2019 13:18
Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'
04 Haziran 2019 13:09		 Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor
04 Haziran 2019 13:04
Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:58		 Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı
04 Haziran 2019 12:57
Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak
04 Haziran 2019 12:52		 Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:51
Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
04 Haziran 2019 12:48		 Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı
04 Haziran 2019 12:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü14:03 - Bayram namazındaki vaaza soruşturma13:54 - 'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu13:43 - 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi aynı anda başlatılacak13:28 - Bu camide bayram namazı iki kez kılındı13:24 - 'Sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir'13:18 - İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu13:14 - Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması13:09 - Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'13:07 - Bingöl'de yapılacak entegre tesis 8 bin aileye düzenli gelir sağlayacak
13:04 - Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor12:58 - Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı12:57 - Kars'ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı12:54 - Mesleki eğitime yeni soluk: BUTGEM hayata geçiyor12:52 - Sürücü anne ve babaların trafik karnesini çocukları dolduracak12:51 - Bakan Çavuşoğlu Alanya'da ailesiyle bayramlaştı12:49 - AK Partili Kırkpınar'dan partililere İstanbul mesajı12:48 - Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke bugün bayramı kutluyor
Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşk sadece hormonal bir yanılsama ve kimyasal bir büyüdür 5
çok konuşan insanlar 6
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
mola alsana mola alsana ergin ataman mola alsana 1
trt deki ressam amca 4
kan emici 1
Elden düşme 2
yakınmak 2
bayram adetleri 2
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam