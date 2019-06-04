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Bayram namazındaki vaaza soruşturma

Gaziantep Valiliği, merkez Şahinbey ilçesindeki bir camide bayram namazında yapılan vaazla ilgili soruşturma başlattı
 04 Haziran 2019 14:03
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Bayram namazındaki vaaza soruşturma

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisinde bayram namazında yapılan vaazla ilgili, sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
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