Bayram namazındaki vaaza soruşturma
Gaziantep Valiliği, merkez Şahinbey ilçesindeki bir camide bayram namazında yapılan vaazla ilgili soruşturma başlattı
|04 Haziran 2019 14:03
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