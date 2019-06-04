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Ak Parti'li Yılmaz: Ülkemizde istikrar var, huzur var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ülkemizde istikrar var, huzur var. Ama maalesef İslam dünyasının birçok bölgesinde aynı atmosferde bayramı idrak edemiyoruz. Çeşitli baskılar ve güvenlik endişeleri altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var
 04 Haziran 2019 14:22
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Ak Parti'li Yılmaz: Ülkemizde istikrar var, huzur var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizde istikrar var, huzur var. Ama maalesef İslam dünyasının birçok bölgesinde aynı atmosferde bayramı idrak edemiyoruz. Çeşitli baskılar ve güvenlik endişeleri altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var." dedi.

Yılmaz, Valilik tarafından Bingöl Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın bütün insanlığa barış, güzellik ve esenlik getirmesini diledi.

Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde istikrar var, huzur var. Ama maalesef İslam dünyasının birçok bölgesinde aynı atmosferde bayramı idrak edemiyoruz. Çeşitli baskılar ve güvenlik endişeleri altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Onların da bayramını özellikle tebrik ediyoruz. Filistin'den Arakan'a, Somali'den Afganistan'a birçok coğrafyada zorluklar altında bayram sevincini yaşayan Müslümanların da bayramını tebrik ediyorum. Onların da bu sıkıntılı durumdan bir an önce çıkmasını, daha huzurlu bir şekilde bayramları karşılamalarını temenni ediyoruz."

Yılmaz, bayramların, dostlukların, kardeşliklerin pekiştiği, küslüklerin ortadan kalktığı, dayanışmanın arttığı zamanlar olduğuna işaret ederek, "Bu bayramın kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Lüzumsuz yere toplumu kutuplaştırmaya, birbirinden ayırmaya çalışan eğilimler görüyoruz. Bu bayramların bunun tersine toplumumuzu kaynaştırarak daha da birlik, beraberlik içinde yoluna devam etmesine yardımcı olmasını diliyoruz." diyen Yılmaz, toplumu ayakta tutan en önemli şeylerin başında ortak değerlerin geldiğini vurguladı.

Yılmaz, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğine işaret ederek, "Ama bir taraftan da bayram gibi, vatan gibi bayrak gibi ortak değerlerimizi de hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bunlar farklılık içerisinde, bizleri bir arada tutan, güçlendiren, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde yürümemizi sağlayan hadiselerdir." diye konuştu.

Bayramlaşma programına Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz daha sonra Şehit Aileleri, Gazileri, Malulleri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği'ni, hastanede yatan hastaları ve Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Anadolu Ajansı
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