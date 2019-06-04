300 torunun bayramlaşma sırası
|04 Haziran 2019 14:30
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu bulunan "Hamo Ağa" lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Arslan, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.
Bayram namazı sonrasında köydeki evleri tek tek dolaşıp, kabir ziyaretinde bulunan Mehmet Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı. Torunlarının bayramını kutladığı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını kutlayarak, çocukları ve 300 torununun ölene kadar devletin yanında olduğunu söyledi.
Arslan, ''Bugün bayram günü, 300 torunum ile bayramlaştık, çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarım ile burada bayramlaşmaktan mutluyum. Allah onlara nice bayramlar görmek nasip etsin, onları bağışlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayramını kutluyorum. Allah onun yardımcısı olsun. Hepimiz beraberiz. Ben, çocuklarım ve torunlarım ölüme kadar Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, Allah yardımcısı olsun'' dedi.
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