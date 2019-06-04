3 bin nüfuslu 'sakin kent' bayramda 70 bine dayandı
|04 Haziran 2019 14:55
|Yazdır
Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 100 bine ulaşan 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi'nde sayı bu yıl da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 70 bine ulaştı. Mimari yapısı, coğrafi özellikleri, Kadın Azmağı, koyları ve kitesorf sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen Akyaka'daki apart ve otellerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde boş yatak kalmadı.
Gelen misafirlere alternatif eğlence sunan Akyaka'dan ünlü Sedir Adası'na günübirlik tur düzenleniyor. Bunun yanında Kadın Azmağı'nda düzenlenen 45 dakikalık tekne turları ile sazlıklar arasında ördeklerin eşliğinde keyifli bir tekne turu sunulurken, isteyen sahilde denize giriyor. Akyaka'nın bir başka sportif özelliği ise Türkiye'nin en iyi su sörfünün (kitesorf) yapıldığı Akçapınar sahili. Kitesorf Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağının da yapıldığı Akçapınar sahili yerli ve yabancı su sörfü tutkunlarının en fazla tercih ettiği bölgelerden biri.
Akyaka'da günübirlik turizmin dışında bungalov çadır kampı da doğa ile iç içe ve deniz manzaralı tatil tercihi yapanların ilgisini çekiyor. Akyaka Orman Kampı'nda sezon boyu sınırlı sayıda çadır kurmaya izin verilirken, rezervasyonların aylar öncesinde dolması dikkat çekiyor. Akyaka'nın ünlü koylarından Çınar ve Turnalı koyları da özellikle İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 16:45
|Doğu Ekspresi'nin 'en güzel karesi' için 10 bin lira ödül
04 Haziran 2019 16:16
|İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
04 Haziran 2019 15:54
|300 torunun bayramlaşma sırası
04 Haziran 2019 14:30
|'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu
04 Haziran 2019 13:54
|Bu camide bayram namazı iki kez kılındı
04 Haziran 2019 13:28
|İstanbul'un 15 asırlık afet bilançosu
04 Haziran 2019 13:18
|Dolandırıcıların yeni para kazanma yeri 'Sosyal Medya'
04 Haziran 2019 13:09
|Ekolojik dengenin bozulması felaketleri beraberinde getiriyor
04 Haziran 2019 13:04
|Bakan Selçuk huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
04 Haziran 2019 12:58