1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti'li Canikli'den İmamoğlu'na: Belediye başkanı olamazsın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli: (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu) Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın
 04 Haziran 2019 15:30
Yazdır
Ak Parti'li Canikli'den İmamoğlu'na: Belediye başkanı olamazsın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." dedi.

Canikli, Giresun Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurtuluş Savaşı'nda bölgedeki hain projelere "dur" diyen, halk arasında Topal Osman Ağa olarak bilinen Osman Feridinoğlu'nu anımsatan Canikli, "Giresun hem Topal Osman Ağa'yı çıkardı, aynı şekilde Kurtuluş Savaşı'nda bu topraklara 'namert' çizmesi değmesin diye Giresunlu birlerce şehidimiz var. Giresun özel alaylarla bu mücadeleye katkı sağlamış bir ilimiz, bir kahramanlar diyarı." diye konuştu.

Canikli, şimdi Giresunlulara özel bir görev daha düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Topal Osman Ağa'nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzerinin şu anda yine biz torunları tarafından verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle, böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz."

Projenin çok açık olduğunu vurgulayan Canikli, şu değerlendirmede bulundu:

"Öyle anlaşılıyor ki bu projeyi yürütmek üzere seçilenlerden biri de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Bey ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Cilalamakla, algı operasyonlarıyla bugüne kadar maskelemeye çalıştılar, belli ölçüde de başarılı oldular yani hiç gerçekle alakası olmayan, daha doğrusu olmayan yönünü cilalayıp, parlatıp, kamuoyuna aktardılar ve kamuoyunu ikna etmekte de belli ölçüde başarılı oldular ama artık bütün o ilk andaki şaşkınlık, karışıklık ortadan kalkınca, ne olup bittiğini millet sorgulamaya başlayınca gerçeklerle yüz yüze geldik, herkes geldi, gelmeye başladı. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortadadır."

- "Bu millet elbette o göreve gelmene müsaade etmez"

Canikli, kaç gündür İmamoğlu'na yönelik ağır iddialarda bulunduklarını, buna rağmen çıkıp herhangi bir açıklama yapmadığının altını çizerek, "Yani Yunan medyasında olan biten olayları, 'Ya olur mu? Ne alakası var? Onlarla benim hiçbir alakam yoktur, o ziyaretlerimin amacı budur' ya da 'Makarios'un heykelini dikmemin amacı budur', aynı şekilde Papandreu'nun kendisini özel olarak ziyarete gelmesinin amacı 'budur' diye makul, mantıklı, herkes tarafından kabul edilebilecek açıklamalar yapması gerekiyor ama tık yok." dedi.

İmamoğlu'nun ruhunun ve kalbinin millet için çarpmadığını iddia eden Canikli, "Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor, 'Olur mu öyle şey? Ben her şeyimle Türk milletine aitim' demiyor, diyemiyor. Sadece bu konuyla ilgili sorulan soruları geçiştirerek olayı kapatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Canikli, Yunan medyasının İmamoğlu'nu sahiplendiğini, kendisi gibi gördüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu kişiyi kendisi gibi görüyor, kendi evladı gibi görüyor, 'bizim çocuk' diyor. Hatta İngilizce yayın yapan bir gazete doğrudan 'The Greek' olarak tanımlıyor. 'Greek' olarak yani 'Yunan' diyor, Ekrem Bey'e 'Yunan' diyor. Olmayan bir şeyi kesinlikle kamuoyuyla paylaşmıyoruz, her şey ortada, açık. Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın. Bir defa gerçekten ruhunun, kalbinin, beyninin Türk milleti için çarptığını, tüm her şeyiyle bu millete ait olduğunu ispat etmen gerekiyor. Olmadığı konusunda çok büyük soru işaretleri, şaibeler, kuşkular var. Onların netleştirilmesi gerekiyor, bu milleti ikna etmen gerekiyor. Yoksa o göreve gelemezsin, bu millet elbette o göreve gelmene müsaade etmez."

Bu nedenle Giresunlulara büyük görev düştüğünü belirten Canikli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kez daha bu millet için ne yapılması gerekiyorsa elbette hemşehrilerimiz onu yapmaya hazır. Topal Osman Ağa'mız ne yapmışsa, Pontuslulara karşı hangi mücadeleyi vermişse, onların bu topraklarda tekrar yeşermemesi, hayat bulmaması için işgal edilmemesi için hangi mücadeleyi vermişse, hangi yaklaşımla, kahramanlık duygularıyla hareket etmişse şimdi Giresunlular da Topal Osman Ağa'nın torunları da yine aynı amacı, aynı hain projeyi ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi verecek inşallah. İstanbul'da nüfus olarak ciddi bir ağırlığa sahip olan Giresunlular bu görevlerini, Topal Osman Ağa'nın yaptığı gibi şimdi de yapacak ve milletin geleceğini çok büyük oranda tehlikeye atacak bu projeye geçit vermeyeceğiz. Bu projenin hayata geçirilmesinin önüne inşallah hep birlikte set olacağız ve bu hainler 23 Haziran'da emellerine ulaşamayacaklar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İstanbul, Binali Yıldırım ile emin ellerde olacaktır'
04 Haziran 2019 16:43		 Keskin Belediye Başkanı mazbatasını aldı
04 Haziran 2019 16:26
'Turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım'
04 Haziran 2019 15:22		 MHP'li Akçay: YSK kararının izahı yok
04 Haziran 2019 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
04 Haziran 2019 14:47		 Ak Parti'li Yılmaz: Ülkemizde istikrar var, huzur var
04 Haziran 2019 14:22
'İmamoğlu, 23 Haziran'da yeniden göreve gelecek'
04 Haziran 2019 14:18		 'Türkiye'yi zenginlikler ülkesi yapmak gelecek nesillere vazifemiz'
04 Haziran 2019 14:13
Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü
04 Haziran 2019 14:09		 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi aynı anda başlatılacak
04 Haziran 2019 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı16:43 - 'İstanbul, Binali Yıldırım ile emin ellerde olacaktır'16:32 - Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı: 34 ölü16:26 - Keskin Belediye Başkanı mazbatasını aldı16:22 - Gaziantep'te kadın cesedi bulundu16:16 - Doğu Ekspresi'nin 'en güzel karesi' için 10 bin lira ödül16:02 - Esenyurt'ta geri dönüşüm tesisinde yangın15:54 - İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu15:42 - Polislerden bayram kutlaması: Ut eşliğinde bayram şekeri15:30 - Ak Parti'li Canikli'den İmamoğlu'na: Belediye başkanı olamazsın
15:26 - İyi Parti üyesinin öldürülme nedeni: Kömür anlaşmazlığı15:22 - 'Turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım'15:07 - MHP'li Akçay: YSK kararının izahı yok14:55 - 3 bin nüfuslu 'sakin kent' bayramda 70 bine dayandı14:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı14:42 - Bu hayvanı avlamanın ve zarar vermenin cezası 19 bin 830 lira14:30 - 300 torunun bayramlaşma sırası14:22 - Ak Parti'li Yılmaz: Ülkemizde istikrar var, huzur var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
'Keşke o gün savaşı kaybetseydik' diyen imama soruşturma
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
'S400'den geri adım gibi bir şey söz konusu değil'
Bu camide bayram namazı iki kez kılındı
11. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazını Beykoz'da kıldı
TUS öğrencilerinin disiplin işlemleri hakkında DPB görüşü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Misliyle karşılık vermek 3
eylemsizlik prensibi 2
gece nöbeti 1
eşini aldatan kadın 2
mola alsana mola alsana ergin ataman mola alsana 1
Elden düşme 2
keten helva 2
kan emici 1
hırt 2
Newyork'ta bu yaz,her yer Kırmızı beyaz 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam