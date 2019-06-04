İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu
|04 Haziran 2019 15:54
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İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.
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