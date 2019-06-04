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Esenyurt'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı
 04 Haziran 2019 16:02
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Esenyurt'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
DHA
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