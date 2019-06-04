Gaziantep'te kadın cesedi bulundu
|04 Haziran 2019 16:22
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Yeşilova Mahallesi Bademci Sokak'ta bir kadının cesedi bulundu. Polisler yaptığı ilk incelemelerde cesedin evli ve 3 çocuk annesi Derya H.'ye ait olduğunu belirledi. Ağabeylerinin oturduğu evin yakınlarındaki boş bir arazide bulunan kadının, 42 yaşında olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Talihsiz kadının cesedini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı.
Yakınlarına bayram ziyaretine gittiği öğrenilen kadının cesedinde herhangi bir kesici alet ya da mermi izine rastlanmazken, darp izlerinin ise düşerken mi oluştuğu yoksa olaydan öncemi olduğu araştırılıyor. Öğle saatlerinde cesedi bulunan kadının cenazesi polis incelemesinin ardından olay yerinden kaldırılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Derya H.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi beklenirken polis, iki kez intihar girişiminde bulunan kadının öldürülmesi ihtimalini de araştırıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı: 34 ölü
04 Haziran 2019 16:32
|Esenyurt'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
04 Haziran 2019 16:02
|İyi Parti üyesinin öldürülme nedeni: Kömür anlaşmazlığı
04 Haziran 2019 15:26
|Bursa'da 'seyyar' gerginliği: 2 kamu görevlisi yaralı
03 Haziran 2019 22:53
|Muğla'da trafik kazaları: 1 ölü, 8 yaralı
03 Haziran 2019 21:08
|İstanbul'da orman yangını
03 Haziran 2019 18:09
|Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu
03 Haziran 2019 16:48
|Bayram tatilinde trafik kazaları yine can aldı
03 Haziran 2019 16:35
|Ankara'ya uyuşturucu sokmak isteyen 15 kişiye tutuklama
03 Haziran 2019 16:28
|Jandarma trafik aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
03 Haziran 2019 16:22