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Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı: 34 ölü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 34 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 337 kişi yaralandı
 04 Haziran 2019 16:32
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Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı: 34 ölü

Ramazan Bayramı tatilinin başından bu yana yurt genelinde şehirler arası, şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi öldü, 337 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde 24 saatteki trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 34 kişi öldü, 337 kişi yaralandı.

- Şarampole devrilen araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Beyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Meryem ve Reyyan Tuncay yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyyan Tuncay kurtarılamadı.

- Zonguldak ve Sivas'ta otomobiller istinat duvarına çarptı

Zonguldak ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında istinat duvarına çarpan otomobillerdeki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun Eceler köyü mevkisinde Gürsel Obay'ın (58) kullandığı 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Obay, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ta da Ö.C. idaresindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil, Hafik-Doğanşar kara yolunun Özen köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücünün eşi G.C, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Mezarlık ziyaretinden dönerken öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-300 İzmir-Uşak kara yolunda seyreden O.Ö. yönetimindeki 35 GE 127 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan Serdal Tuna'ya (23) çarptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Tuna kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren gencin mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

- Milas'ta 3 ayrı kazada bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Muhammet Zeki Aydın yönetimindeki 48 LG 057 plakalı otomobil, Milas-Selimiye kara yolunda karşı şeride geçerek devrildi. Kazada Nurgül İnan olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan 4 yaşında bir çocuk yaralandı.

Yatağan Milas kara yolu Korucuk mevkisinde Sefa Öztürk'ün kullandığı 48 YJ 232 plakalı araç karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Esra Öztürk yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolunda sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 48 UG 984 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BPT 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Gülten Alkan ile Mustafa Siray, Muttalip Solmaz ve İslan Ken yaralandı.

- Otomobilin çarptığı kişi öldü

Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı genç yaşamını yitirdi.

Kadıköy Mahallesi'nde Arif Ç. (31) idaresindeki 33 UP 419 plakalı otomobil, Ermenek kara yolunda karşıya geçmek isteyen Mustafa Pantık'a (19) çarptı.

Pantık, olay yerinde hayatını kaybetti.

- Taksi ile motosiklet çarpıştı

Kadıköy'de, taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Acıbadem mevkisinden Kadıköy yönüne giden 34 TJT 56 plakalı ticari taksi, Acıbadem köprüsü civarında 50 AAE 415 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma dolayısıyla motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu metrelerce sürüklendi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu ileri sürülen taksi şoförü gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı

Giresun'da kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy'de Ünal Memiş'in kullandığı 28 ED 254 plakalı kamyonet, Kilan mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Hamza, Onur, Sibel, Lale, Lütfüye ve Süleyman Memiş ile Sabire, Revzanur Menekşe ve Kübra Karagöz yaralandı.

Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabire Menekşe ve Kübra Karagöz, buradaki müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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