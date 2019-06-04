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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
 04 Haziran 2019 16:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ile liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulunduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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