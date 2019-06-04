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İmamoğlu: Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanlarıyla bayramlaşmaya geldim
 04 Haziran 2019 16:54
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İmamoğlu: Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanlarıyla bayramlaşmaya geldim." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, havalimanında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile diğer ilgililer ve partililer tarafından karşılandı.

İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunarak, "Her şey güzel olacak" sloganı atan partililerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Trabzonluların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum bayramda Trabzon'a. Gerçekten içimde bir ukdeydi, denk düştü. Seçimin de tam ortasına denk geldi ama olsun. Köyümü ziyaret edeceğim, tabii ki orada aile büyüklerim yatıyor, mezarlıklarını ziyaret edeceğim." diye konuştu.

Yarınki programı hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Trabzon'da bir bayramlaşmamız var. Sonra Giresun'da ve Ordu'da bayramlaşmamız olacak." ifadesini kullandı.

"Özlemle geliyorum, kucaklaşmaya geliyorum." diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Trabzon benim doğduğum şehir. Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanlarıyla bayramlaşmaya geldim. Bütün özlemimle buradayım. Karadeniz'i, doğduğum şehri çok seviyorum. Her zaman duamdır. 'Allah'ım önce beni aileme mahcup etme, sonra doğduğum topraklara beni mahcup etme' derim. Elbette ki milletime, yaşadığım şehir güzel İstanbul insanlarına mahcup olmamak ama bu sıralamayı hiçbir zaman unutmam. Ailem ve doğduğum topraklar. Bu güzel kentte bulunmaktan büyük keyif duyuyorum."

Konuşmaların ardından parti otobüse binen ve vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu'na doğum günü dolayısıyla gençler pasta kesti.
Anadolu Ajansı
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