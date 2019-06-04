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Bakan Kurum'dan telsiz anonsuyla bayram kutlaması

Bakan Kurum, memleketi Konya'da kimsesiz çocuklarla, huzurevindeki yaşlılarla, mesai başındaki 112 ekipleriyle bayramlaştı, şehit ailesini ziyaret etti
 04 Haziran 2019 18:59
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Bakan Kurum'dan telsiz anonsuyla bayram kutlaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da kimsesiz çocuklarla, huzurevindeki yaşlılara, mesai başındaki 112 ekipleriyle bayramlaştı, şehit ailesini ziyaret etti.

Bakan Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konya Valiliğinin bayramlaşma programına katıldıktan sonra kent merkezindeki bayram ziyaretlerine devam etti.

Beraberinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Mevlana Sevgi Evleri'ne gelen Kurum, burada kimsesiz çocuklarla bayramlaştı.

Çocuklara bayram hediyesi dağıtan Kurum, her biriyle ayrı ayrı ilgilendi.

Ardından Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, buradaki huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Bakan Kurum, huzurevindeki yaşlılarla şarkılar söyledi, performansıyla huzurevindekilerden büyük alkış aldı. Kurum ve huzurevi sakinleri arasındaki diyaloglar, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Daha sonra Selçuklu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde giden Bakan Kurum, bakıma muhtaç zihinsel engelli kadınlarla bayramlaştı. Kurum, hükümet olarak yaşlının, engellinin, kadının, çocuğun ve bakıma muhtaç bütün vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

- Kurum'dan telsiz anonsuyla bayram kutlaması

Bakan Kurum, ardından Konya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti. Burada telsizden anons yaparak bütün çalışanlara seslenen Kurum, bayramda mesai başında olan 112 çalışanlarını özverileri dolayısıyla tebrik etti.

Kurum, anonsunda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm 112 istasyonları, ben Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Burada Koordinasyon Merkezi'nde Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir aradayız. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Allah yardımcınız olsun, işlerinizde kolaylık versin. Nice yeni bayramlara diyoruz."

112 Acil Servis ekipleri de Kurum'un anonsuna olumlu dileklerle yanıt verdi.

Bakan Kurum daha sonra aynı merkezden yaptığı anonsla itfaiye ve emniyet ekiplerinin de bayramını kutladı.

Hatay Amanos dağlarında görevi esnasında 1999 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çizmeci'nin ailesini de evinde ziyaret eden Kurum, aile fertleriyle bayramlaştı.

Kurum, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
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