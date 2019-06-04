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Fethiye'de bayram yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
 04 Haziran 2019 19:04
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Fethiye'de bayram yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili ile birlikte Fethiye'yi tercih eden tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafiğin akışı jandarma ekiplerince sağlandı. Plajı dolduran tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimileri deniz keyfi yaptı.

Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinde bulunan Belcekız ve Kumburnu Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız Plajına iniş yaptı. Antalya'dan eşiyle tatile gelen Murat Ceren, havanın ve suyun çok güzel olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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