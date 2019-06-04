Bu köyde çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplamıyor
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da yaşatıldı. Köyün çocukları kutularla caminin önünde sıralanırken, namazdan çıkan cemaat de çocukların kutularına şeker atarak sevindirdi
|04 Haziran 2019 19:08
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da yaşatıldı. Köyün çocukları kutularla caminin önünde sıralanırken, namazdan çıkan cemaat de çocukların kutularına şeker atarak sevindirdi.
Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde yıllardır devam eden çocuklara bayram şekeri dağıtılması geleneği bu yıl da sürdürüldü. Bayram namazı sonrasında köyün ana caddesinde sıraya dizilen çocuklar önlerine koydukları kutularla camiden çıkan cemaati beklemeye başladı. Namazdan çıkanlar da ellerindeki poşetlerle kutulara tek tek şeker attı. Kutularını dolduran çocuklar, mutlu bir şekilde evin yolunu tuttu.
Geleneği sürdürmeye devam eden köylüler bu etkinliği çocuklarına ve torunlarına miras bırakmak istediklerini söyledi.
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