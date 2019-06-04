Profesörün kundaklanan odası onarıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli Beyin Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın hasta yakını tarafından kundaklanarak, yakılan odası onarıldı.

Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'ndeki odası, 11 Mayıs günü, hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede büyürken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Önal'ın odası ile aynı koridorda bulunan 12 odada hasar oluştu. Yakalanan Uğur Keskin sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yapılan hasar tespitinin tamamlanmasının ardından klinik ve Prof. Dr. Önal'ın odası onarılıp, yeniden hizmete açıldı.

90 BİN LİRA HASAR OLUŞTU

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, onarımın tamamlandığını belirterek, İki hafta içerisinde yanan odalar tamir edildi, eski haline getirildi. Etkilenen odaların tümü temizlendi ve boyandı, kullanıma hazır hale getirilmiş oldu. 12 günde bitirdiğimiz çalışmada 90 bin lira masrafımız oldu dedi.

ÖNAL SAĞLIKTA ŞİDDET TERÖR NOKTASINA GELDİ

Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise hastanelere savaşta bile saldırılmadığını ifade ederek, şunları söyledi

Bu sağlıkta şiddet değil, bu sağlıkta terör noktasına gelmiş bir şey. Ondan dolayı bir daha olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda ise mutlaka ve mutlaka acil önlemler alınması gerekir. Çünkü bu sağlıkta şiddet hizmet verecek hekimlerin motivasyonunu kırmakta, hatta dediğimiz gibi; can güvenliği söz konusu olunca bu insanlar istedikleri gibi görevlerini yapamamaktadırlar. Bu bakımdan sağlıkta şiddet yasasının biran önce içi dolu olarak, kapsamlı olarak hekim, hemşire sağlık personeline destek personeliyle birlikte hepsini kapsayacak şekilde çıkması lazım.

Önal, kundaklama olayının ardından görevine devam ettiğini ve aradan geçen sürede 20 civarında ameliyat gerçekleştirdiğini kaydetti.

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