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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Rahatsızlıklara yol açabilir

Sağlık Bakanlığı, bayramda tatlı tüketimine dikkat çekerek, "Ramazan'da gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesi, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir" denildi.
 04 Haziran 2019 19:33
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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Rahatsızlıklara yol açabilir

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayramlaşmalarda ikram edilen şeker, çikolata, baklava, börek ve benzeri gıdaların enerji içeriğinin yüksek olduğu ve kan şekerini hızla yükselttiği kaydedildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan'da gün içinde besin tüketmemeye alışmışken birdenbire bu gıdaların sık ve çok miktarda tüketilmesi, sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerine bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlar tüketilirken dikkat edilmeli, aşırıya kaçılmamalı, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri unutulmamalıdır. Aynı gün içinde birden çok ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak, ikramlarda porsiyonlar küçük, çeşitler mümkün olduğunca az tutulmalıdır.

Gün içinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, reçel gibi tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar, taze meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli komposto, hoşaf, az şekerli limonata gibi içecekler tercih edilebilir."

Dünya Sağlık Örgütü'nce, gıdaların doğal yapısında bulunan şeker dışında, gıdaya üretim aşamasında eklenen şekerlerin ve çay şekerinden alınan enerjinin; sağlıklı bireylerde günlük enerji miktarının yüzde 10'unu geçmemesini tavsiye ettiği belirtildi. Açıklamada diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların, uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermeleri gerektiği kaydedildi.

DHA
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