1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahiline bile giremediği tesisin işletmesini aldı

Türk turizm sektöründe uzun yıllardır görev yapan ve birçok önemli zincir otelde yöneticilik yapan Volkan Şimşek, gençlik yıllarında hayalini süsleyen tesisin işletme sahibi oldu.
 04 Haziran 2019 19:36
Yazdır
Sahiline bile giremediği tesisin işletmesini aldı

Muğla'nın Datça İlçesi'nde bulunan ve yıllar önce İstanbullu iş adamı Süha Mermerci tarafından inşa edilen Perili Bay Resort Otel'in işletmesini üstlenen Volkan Şimşek, gençlik yıllarında İngilizler tarafından tesisin işletildiğini ve burada tatil yapmanın hayalini kurduklarını belirterek kendisi için önemini anlattı: "Muhteşem bir koy, karşısında adalar var. Tatil cennetiydi İngiliz turistler için. Tekne turları, müzikli partiler dillere destandı. Arkadaşlarımızla burada tatil yapmanın hayalini kurardık" dedi.

İLK İŞ ARKADAŞLARINI TESİSE DAVET ETTİ

Volkan Şimşek, tesisin işletmesini aldıktan sonra ilk işinin yıllar önce kendisiyle birlikte tesise girme hayali kuran arkadaşlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi. Bugün her biri Datça'da önemli yatırımlar yapan arkadaşlarıyla anıları tazelediğini belirten Volkan Şimşek, "Yıllar çok çabuk geçiyor. Bizleri yaşama bağlayan en önemli etken hayallerimiz. Bu tesisin işletmesini üstlenmeyi gençlik yıllarımda rüyamda görsem hayra yormazdım. Ama ulaşılabilir hayaller kurarsanız, girdiğiniz alanda zorluklar karşısında pes etmezseniz hedefinizi yakalarsınız. Bugün gençlik yıllarımızı paylaştığım arkadaşlarımla nostalji yaşadım" diye konuştu.

KÖŞKTEN 28 BİNALI TESİSE

Perili Bay Resort Otel'in ilk tesisinin bir köşk olduğunu aktaran Şimşek, "Süha Mermerci 1977 yılında 30 dönümlük alanı alarak dillere destan bir köşk yaptırdı. Yaratıcı yönü ve mimariye verdiği önemle bilinen Mermerci, yıllar içerisinde değişik mimarların projelerini bu alan içerisinde hayata geçirdi. 30 dönümlük alan kısa sürede bir kıyı kasabası görüntüsüne kavuştu. 1977 yılında beri her üç yılda bir mimarlık alanında verilen 'Ağa Han Mimarlık Ödülü' sahibi Nail Çakırhan'ın da projelerinin hayata geçirildiği toplam 28 binada değişik mimari esintilere rastlamak mümkün" dedi.

'ADETA DEJAVU YAŞIYORUM'

Volkan Şimşek, yıllar önce öğrenciyken son paralarıyla otobüs bileti alıp bir tesisin yanında kamp yapmaya geldiklerini ve sonra o tesiste işe başladığını anlatarak şunları söyledi:

"Adeta dejavu yaşıyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde okurken, final ve bütünleme arası 2 haftalık boşluğumuz vardı. 3 arkadaş Antalya Çamyuva'da kamp yapma kararı aldık. Üçümüzün cebindeki parayı denkleştirdiğimizde zar zor otobüs bileti alabildik. Gece yarısı kamp alanına gelip çadırımızı kurduk. Sabah uyandığımızda yüksek bir duvar ve duvarın arkasından müzik sesleri. Çok şaşırmıştık. Robinson Çamyuva'nın sahilinde turistler, tekne turları, çılgın müzik partileri, sörfçüler. Cepte para yok, yan tarafta insanlar çılgınca eğleniyor. Hemen çadırımızı söküp başka bir yere taşındık. Yıllar sonra işe başladığımda ilk tesisim de Robinson Çamyuva oldu" diye

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor
04 Haziran 2019 20:41		 Tek biletle 5 keşif noktası
04 Haziran 2019 20:23
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri bekliyor
04 Haziran 2019 20:13		 İngiliz polis koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı
04 Haziran 2019 20:00
Kazada hayatını kaybeden polis toprağa verildi
04 Haziran 2019 19:52		 Muhtarlık babadan oğla geçti
04 Haziran 2019 19:48
Muhtarlığı iptal edilen babasının yerine seçildi
04 Haziran 2019 19:44		 Bu köyde çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplamıyor
04 Haziran 2019 19:08
Karıncaların yiyecek telaşı deprem mi olacak endişesi yarattı
04 Haziran 2019 18:24		 İstanbul'da kayıt altına alınan ilk deprem
04 Haziran 2019 17:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
'Keşke o gün savaşı kaybetseydik' diyen imam açığa alındı
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Artıları ve eksileriyle S-400 - Patriot karşılaştırması
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
Ak Parti'li Canikli'den İmamoğlu'na: Belediye başkanı olamazsın
Bu camide bayram namazı iki kez kılındı
'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu
'Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hoşgeldin ya mübarek 11 ay 5
kupa töreni 2
hırt 2
ölü 3
bayramlar bayram ola 1
rölantiye almak 3
Newyork'ta bu yaz,her yer Kırmızı beyaz 1
Sentor 1
gerçeği gözden kaçırmak 2
Dört yapraklı yonca 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam