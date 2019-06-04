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Muhtarlığı iptal edilen babasının yerine seçildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinin Bölmeçalı Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık seçiminde, sabıka kaydı çıktığı için 31 Mart'ta kazandığı muhtarlığı iptal edilen Abdullah Balıkçı'nın oğlu Abdulaziz Balıkçı (20), muhtar seçildi.
 04 Haziran 2019 19:44
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Muhtarlığı iptal edilen babasının yerine seçildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinin Bölmeçalı Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık seçiminde, sabıka kaydı çıktığı için 31 Mart'ta kazandığı muhtarlığı iptal edilen Abdullah Balıkçı'nın oğlu Abdulaziz Balıkçı (20), muhtar seçildi.

Gürpınar'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Bölmeçalı Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Abdullah Balıkçı muhtar olarak seçildi. Ancak, Balıkçı'nın sabıka kaydının olduğunu tespit eden Yüksek Seçim Kurulu, Bölmeçalı Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Muhtarlık için Abdullah Balıkçı'nın oğlu Abdulaziz Balıkçı ve Naci Aktaş aday oldu.

Mahallede dün yeniden seçim yapıldı. Abdulaziz Balıkçı, 284 seçmenin bulunduğu mahallede 132 oy alarak muhtar seçildi.

'GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIM'

Bölmeçalı Mahallesi'nin sıkıntı ve sorunlarını bildiğini belirten Abdulaziz Balıkçı, "30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerinde babam Abdullah Balıkçı muhtar adayı oldu. Her iki seçimde de kazanmasına rağmen sabıka kaydı bulunduğu için muhtarlığı düşürüldü. Aile büyüklerim benim aday olmamı istedi. Ben de aday oldum. Mahalledeki sorunları biliyorum. Mahalle sıkıntıları için elimden geleni yapacağım. Güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum.

Mahallemizin yolları kötü. Asfalt çalışması yapmak için yetkilerle görüşeceğiz. 132 oy alarak muhtar oldum fakat mahallemde bana oy veren vermeyen herkes benim için eşittir. Yaşıma göre ağır bir görev olduğunun farkındayım ama bu görevi iyi yapacağımı düşünüyorum. Yaşıtlarıma da örnek olacağım. İnşallah Rabbim mahallemize güzel hizmetler yapmayı nasip eder" dedi.

DHA
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