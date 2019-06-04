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İngiliz polis koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Türkiye aşığı İngiliz polis koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı
 04 Haziran 2019 20:00
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İngiliz polis koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Tatillerini 2016 yılından bu yana Kuşadası'nda geçiren İngiliz polis, Türkiye'ye olan sevgisini göstermek için koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

İngiltere'de trafik polisi olarak görev yapan George (65) ve Chiristine Gurr çifti, 2016 yılında çocuklarıyla tatil için geldikleri Kuşadası'nda unutamadıkları bir olayla karşılaştı. Gurr çifti tatil yaparken oğulları bir miktar parayı yolda düşürdü, cep telefonlarını da bindikleri takside unuttu. Parayı bulan bir vatandaş ile cep telefonunu unuttuğu taksici birkaç gün içinde kendilerini bularak parayı ve cep telefonunu kendisine teslim etti. Bu durumdan çok etkilenen George Gurr (65), Türkiye'ye olan sevgisini göstermek için koluna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

Yaşadığı olaydan sonra Türk insanına karşı büyük bir hayranlık duymaya başladığını dile getiren George Gurr, "Hem düşürdüğümüz paranın hem de takside unuttuğumuz cep telefonunun bizlere ulaştırılması benim açımdan çok etkileyici oldu. Bunu başka bir ülkede yaşamamız mümkün değildi. İnsanların sıcakkanlı ve samimi tavırları beni çok etkiledi, hayranlığım daha da arttı. Bu benim açımdan dünyada insanlığın ölmediği anlamını taşıyor. Bu nedenle ben de Türk insanına olan sevgimi ortaya koymak için koluma dövme yaptırdım. O tarihten itibaren de tatillerimi Türkiye'de geçirmeye başladım. Ömrüm yettiği sürede de Türkiye'ye tatile geleceğim. Emekli olduktan sonra da Kuşadası'ndan ev alıp, buraya yerleşmeyi düşünüyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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