Doğaseverlerin rotası: Doğu Karadeniz

Yayla turizminin gözde bölgesi Doğu Karadeniz'de bayram tatili dolayısıyla kültür turlarına talep arttı, otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Trabzon'un Sümela Manastırı, Uzungöl, Sultan Murat Yaylası, Rize'nin Ayder Yaylası, Fırtına Deresi, Artvin'nin Macahel Yaylası, Gümüşhane'nin Karaca Mağarası, Giresun Kalesi gibi turizm destinasyonları ile uluslararası marka haline gelen Doğu Karadeniz, ulaşım olanaklarının artması, gelişen konaklama imkanlarıyla son yıllarda ilgi görüyor.

Sahip olduğu doğal güzellikleri, yeşilin binbir tonuyla kaplı yaylaları, zengin kültürel ve tarihi yapısıyla dikkati çeken Doğu Karadeniz, doğaseverlerin yeni rotaları arasında bulunuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, bayram tatilinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hem acentaların hem otellerin yoğun bir dönem geçireceğini belirtti.

Bu yıl özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığına işaret eden Kantarcı, ziyaretçilerin bölge havalimanlarından indikten sonra otobüslerle kültür turlarına katıldıklarını ifade etti.

Kantarcı, "Haziran'ın 3'üncü haftasına kadar Doğu Karadeniz'de kültür turlarına talep çok. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, 23 Haziran seçimlerine kadar Doğu Karadeniz'i keşfetmek için geliyorlar. Seçimin tatil üzerindeki etkisini bayram tatilindeki yoğunlukla görebiliyoruz." dedi.

- Doluluk yüzde 80

Doğu Karadeniz otellerinde bayram dolayısıyla doluluk oranının yüzde 80 oranında olduğunu söyleyen Kantarcı, "Belli noktalarda bu rakamlar çok daha yüksek. Rize'nin önemli yaylalarından ve önemli destinasyonlarından Ayder'de şu anda yüzde 85-90 doluluk görünüyor. Bayram tatilinin dokuz gün olması da bölgedeki turizm yoğunluğunu ciddi bir şekilde etkiledi." diye konuştu.

Bölgede turizm sezonunun kısıtlı olduğunu, bunu mart-ekim dönemine yaymaya çalıştıklarını belirten Kantarcı, "Ramazan ayına girmeden bölgede hem acenteler hem oteller oldukça mutlulardı. Yerli turistin ilgisi yüksek. Yağışlı olmasına rağmen bölgede nisan ve mayıs ayları çok keyifli ve kültür turlarına katılım oldukça iyi oranda." değerlendirmesinde bulundu.

Kantarcı, bu yıl nisanın son iki haftasında ve mayıs ayında otellerde yüzde 75 oranında doluluk oranını yakaladıklarını belirterek geçen sene bu aylarda aynı rakamları göremediklerini kaydetti.