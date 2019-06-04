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'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu

Arkeolojiye duyduğu ilgi üzerine 3 yıl önce Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne kayıt yaptıran 65 yaşındaki emekli öğretmen Aynur Kaçıra, bölümünü hem ikincilikle hem de erken bitirerek çifte başarıya imza attı
 04 Haziran 2019 20:18
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'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu

Mersin'de 65 yaşındaki emekli öğretmen Aynur Kaçıra, arkeolojiye olan merakı dolayısıyla girdiği Mersin Üniversitesi (MEÜ) Arkeoloji Bölümünü hem erken hem de ikincilikle bitirme başarısı gösterdi.

Adana Kız Öğretmen Okulundan 1971 yılında mezun olan Aynur Kaçıra, çeşitli kentlerde 45 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.

Emekliliğini tarihi ve turistik gezilere katılarak değerlendiren Kaçıra, gördüğü eserlerden sonra arkeoloji alanına merak duymaya başladı.

Kaçıra, 62 yaşında yeniden üniversite sınavına girerek, yaptığı tek tercih olan MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde okumaya hak kazandı.

İlk yıl derslerindeki başarısı sayesinde ikinci yılında 'üst sınıftan ders alma' hakkını kullanan Kaçıra, bu derslerinde de başarı göstererek 4 yıllık bölümü, 3 yılda bitirdi.

Kaçıra, bölümünde okulu erken bitiren tek öğrenci olarak kayda geçerken, bölüm ikincisi olarak da başarısını taçlandırdı.

MEÜ Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Kaçıra, çocukları yaşındaki öğrenci arkadaşlarıyla birlikte kortej yürüyüşüne katılıp, temsili diplomasını alarak mezuniyet gururunu yaşadı.

-"Gençler benden, ben gençlerden çok şey öğrendim"

Aynur Kaçıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkeolojiye duyduğu merakın kendisini ikinci kez üniversite hayatıyla tanıştırdığını söyledi.

Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra tekrar üniversite hayatına atılmanın, öğrenci olmanın kendisine heyecan kattığını ifade eden Kaçıra, "Üniversiteyi tekrar okuma kararı aldığım için şimdilerde çok mutluyum. Çok güzel 3 yıl geçirdim. Gençler benden, ben gençlerden çok şey öğrendim. Bu süreçte bölümümle ilgili faydalı bilgiler edindim." dedi.

Kaçıra, lisans eğitiminin yanı sıra milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkan Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde staj eğitimi alıp bölümüyle ilgili uygulamalı deneyim kazandığı da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üniversitede hobi olarak okumaya başlamıştım, başka şeylere de vakit ayırabilmek için biraz erken bitirdim. Okumaya da devam edeceğim. Arkeolojiye olan merakım üzerine okumak istemiştim. Çok şey kattı bana bölümüm. Hiçbir şey bilmediğimi okuyarak daha çok öğrendim. Emekli öğretmen olmanın avantajını çok iyi kullandım. Öğrenme yollarını iyi biliyordum, bu süreçte iyi bir öğrenci oldum. Şimdi arkeoloji alanında yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Öğrenmenin yaşı, ölçüsü, sınırı yok. Ömrüm yettiği müddetçe okumaya devam edeceğim."
Anadolu Ajansı
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