Özel okullar cep yakıyor!
Özel okulların yıllık ücretleri belli oldu. Özel okulların geçen yıla göre zam oranları yüzde 30'u buluyor.
|04 Haziran 2019 20:37
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Özel okulların yıllık ücretleri belli oldu.
Özel okulların geçen yıla göre zam oranları yüzde 30'u buluyor.
Robert Koleji'nin ücreti 100 bin lira, Üsküdar Amerikan'ınki ise 90 bini aşıyor.
Veliler zamlara tepki gösterirken, okul yöneticileri ise enflasyon oranına ve döviz kuruna işaret ediyor.
Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yüzde 30'a kadar zam hakkı olsa da çoğu okulun yüzde 17'lik oranda kalmayı seçtiğini söylüyor.
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