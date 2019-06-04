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Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.
 04 Haziran 2019 21:04
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Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.

Olay Kozluk ilçesine bağlı İslambey Mahallesinde meydana geldi.

Bayramda topladığı harçlıklar ile maytap ve çatapat alan B.D. (12) yakınında patlayan maytap ile gözünden yaralandı.

Kozluk Devlet Hastanesi acil servisine alınan çocuk ilk müdahaleden sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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