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KDK'den 'öğretmen mülakatı' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik tavsiye kararı verdi
 04 Haziran 2019 21:13
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KDK'den 'öğretmen mülakatı' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Milli Eğitim Bakanlığına, öğretmen mülakatlarında yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine yönelik öneride bulundu.

Bir öğretmen adayı mülakatta tüm soruları doğru yanıtladığı halde yeterli puan alamadığı gerekçesiyle atanamadığını belirterek Kuruma başvurdu. Başvuruyu incelemeye alan KDK, Bakanlıktan bilgi talep etti.

Bakanlığın gönderdiği bilgileri incelemeye alan Kurum, mülakata katılan her adaya "Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu"nda belirtilen beş konu başlığı değerlendirilecek şekilde, kapalı zarfta konular ve ağırlıklarına göre hazırlanmış dört soru yöneltildiğini belirledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, bu soruların hazırlanma kriterleri konusunda da KDK'yi bilgilendirdi.

İnceleme sonucunda kapalı zarflarda yer alan soruların, adayların kendileri tarafından seçilmesinin sağlandığını tespit eden Kurum, soruların cevaplarının komisyon üyeleri tarafından değerlendirilirken bütün gerekçelerin yazılı olarak kayıt altına alındığı sonucuna ulaştı.

Söz konusu sınavın usulüne uygun yapıldığına karar veren KDK, mülakatlarda yöneltilen soruların cevap anahtarlarının hazırlanmadığını belirledi.

KDK, Milli Eğitim Bakanlığına, sözlü sınavların nesnellik, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerine uygun yapılması amacıyla bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavlar öncesi soruların cevap anahtarının hazırlanmasına, başarılı olamayanlara itiraz yollarının gösterilmesine ilişkin tavsiyede bulunulması kararı verdi.
Anadolu Ajansı
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