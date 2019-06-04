Yol bitince aracıyla 53 basamaklı merdiveni indi
Bitlis'te trafiğe kapalı yola giren sürücünün, aracıyla yolun sonundaki 53 basamaklı merdiveni inmesi güvenlik kamerasına yansıdı
|04 Haziran 2019 21:38
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Bitlis'te yanlışlıkla trafiğe kapalı yola giren sürücü, kamyonetiyle merdivenlerden çarşı merkezine indi.
Kent merkezinde trafiğe kapalı tarihi Sinema Yokuşu güzergahına yanlışlıkla giren, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonetin, yolun sonundaki 53 basamaklı merdiveni inmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yol bittikten sonra hızını alamayarak merdivenleri de inen kamyonet sürücüsü, aracını iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kasalara çarparak durdurabildi.
Kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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