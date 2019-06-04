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Dolar 'Fed' etkisiyle 5.76'nın altını gördü

Bayram tatili başlamadan önce 5.83 seviyesinde bulunan dolar/TL Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle saat 17.15 itibarıyla 5.76'nın altını gördü. Bu 18 Nisan'dan beri kurun gördüğü en düşük seviye
 04 Haziran 2019 21:53
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Dolar 'Fed' etkisiyle 5.76'nın altını gördü

Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL 5.80'nin altına geriledi.

Sabah saatlerinde 5.86 seviyesini gören dolar/TL, Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu kur piyasasında saat 17.15 itibarıyla 5.76'nın altına geriledi.

Bu gerilemede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi etkili oldu.

Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar Endeksi 96 bin 995'e geriledi.

Endeks böylece 18 Nisan'dan beri en düşük seviyesini gördü. Benzer bir şekilde dolar/TL de bu tarihten beri ilk kez 5.7589'u gördü ancak kısa süre sonra yeniden 5.76'nın üzerine çıktı. Dolar, bayram tatiline 5.83 lirada girmişti.

Memurlar.Net
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