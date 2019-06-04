Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Yayladağı ilçesinde kaçak yollardan ülkeye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
|04 Haziran 2019 21:58
|Yazdır
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi Suriye sınırında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.
Yapılan müdahale sonrası otomobili durduran askerler, araçtaki A.M, M.H, ve C.Z'yi gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı
04 Haziran 2019 21:00
|Ev hapsinde öldürülen iş insanı olayında 6 kişi tutuklandı
04 Haziran 2019 07:51
|'Etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri turuncu kategoride'
04 Haziran 2019 07:12
|Tunceli kırsalında çatışma: 1 asker şehit oldu
03 Haziran 2019 21:23
|Teröristlerin 6 odalı 500 metrelik mağarası imha edildi
03 Haziran 2019 19:21
|Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
03 Haziran 2019 17:58
|Trol hesaplar Kurmay Başkanı'nın telefon numarasını paylaştı
03 Haziran 2019 10:26
|Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
03 Haziran 2019 09:50
|Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
03 Haziran 2019 09:12
|ByLock yazılımcısı Almanya'ya kaçtı
03 Haziran 2019 06:11