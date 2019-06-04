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Kilosu 10 TL'den satılıyor... Hedef 800 ton!

Muğla'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı. Kilogramı toptan 8, perakende 10 liraya satılan ürünün fiyatı, çiftçiyi memnun etti.
 04 Haziran 2019 22:03
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Kilosu 10 TL'den satılıyor... Hedef 800 ton!

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla geçen yıl il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla 'Vali Hanım Çileği' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi. Çalışmalar sonucu bölge üreticisi özellikle kokusu, aroması ve lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken 'San Andreas' cinsi çileğe yöneldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de üreticilere fide, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği sağlandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, geçen yıl il genelinde toplam 417 bin 500 adet çilek fidesini 56 üreticiye dağıttıklarını, bunun için 73 dekar çilek bahçesi tesis ettiklerini ve yaklaşık 230 ton ürün elde edildiğini anlattı. Erkal, "Bu yıl ise 130 üreticiye 700 bin çilek fidesi dağıttık. 135 dekardan yaklaşık 800 ton ürün alınması hedefleniyor" dedi.

Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çilek yetiştiren, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dere (41), 12 dönümlük arazisinde dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldığını söyledi. İki dönümle başladığı işin veriminden memnun kalınca 12 dönüme çıkarttığını belirten Dere, ayrıca günlük 70 lira yevmiyle vererek 18 kadın işçiye de istihdam sağladığına dikkat çekti.

Dönümde 5 ton çilek hasat ettiklerini belirten Dere, "Kilogramını toptan 8 lira, perakende ise 10 liraya satıyoruz. Bodrum'un Turgutreis ve Gündoğan mahallelerindeki halk pazarında kilosunu 10 liradan satışa sunuyorum" dedi. 'Vali Hanım Çileği' adının ise Vali Esengül Civelek'in projeyi başlatması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.
DHA
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