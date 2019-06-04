Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
|04 Haziran 2019 22:13
|Yazdır
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep- Nurdağı kara yolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 AL 1470 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 AJH 48 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otomobilinin çekileceğini anlayınca dehşet yaşattı
04 Haziran 2019 22:19
|Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu
04 Haziran 2019 21:04
|Feci kazada hız ibresi 150 kilometrede takılı kaldı
04 Haziran 2019 20:27
|Seyyar satıcılar, zabıta memurunu darp etti
04 Haziran 2019 19:21
|Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri öldü
04 Haziran 2019 18:55
|Emekli polisten kayınbiraderlerine kurşun: 1 ölü 1 yaralı
04 Haziran 2019 17:13
|Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı: 34 ölü
04 Haziran 2019 16:32
|Gaziantep'te kadın cesedi bulundu
04 Haziran 2019 16:22
|Esenyurt'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
04 Haziran 2019 16:02
|İyi Parti üyesinin öldürülme nedeni: Kömür anlaşmazlığı
04 Haziran 2019 15:26