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Otomobilinin çekileceğini anlayınca dehşet yaşattı

Adana'da polisin uygulamasında ehliyetsiz olduğu için otomobili çekilmek istenen Durdu G. (25), aracı binip kaçtı.
 04 Haziran 2019 22:19
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Otomobilinin çekileceğini anlayınca dehşet yaşattı

Adana'da polisin uygulamasında ehliyetsiz olduğu için otomobili çekilmek istenen Durdu G. (25), aracı binip kaçtı. Otomobili çekmek için çalışan çekici Ercan Eldek'i (42) araçla sürükleyerek yaralayan ve 20 kilometre süren kovalamanın ardından polis tarafından yakalanan Durdu G., ehliyetsiz olduğunu söyleyip ağladı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda uygula yapan polis, 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Durdu G.'nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, çekici çağırarak otomobili otoparka çektirmek istedi. Çekici Ercan Eldek'in otomobilde işlem yaptığı sırada içerideki bir özel eşyasını almak bahanesiyle araca yönelen Durdu G., aracı çalıştırıp, yanındaki kadın arkadaşıyla kaçmaya başladı. Otomobilin kaçışı sırasında araca takılan Eldek de sürüklenerek yaralandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmayı sürdüren Durdu G., önce Hilmi Kürklü Bulvarı'na buradan da İsmet Atlı Caddesi'ne geçti. Polisleri peşine takan ve 80'inci Yıl Bulvarı'nda kaçmaya devam eden Durdu G., daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Bir ara ters şeritten kaçmayı sürdüren ve yoldaki diğer sürücülerin üzerine sürerek dehşete yol açtığı öne sürülen şüpheli, bulvarda Seyhan ilçesi yönünde devam etti. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda polisin yola bıraktığı kapandan geçen Durdu G., otomobilin lastiği patlaması sonucu yanındaki kadın arkadaşı Kader B. ile birlikte yakalandı. Yakalandıktan sonra kelepçelenerek yere yatırılan Durdu G., ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyip ağladı.

9 bin 264 LİRA CEZA KESİLDİ

Adana'ya Mersin'den geldikleri belirlenen şüphelinin olaydan birkaç saat önce il girişindeki uygulamada da polisin 'dur' ihtarına uymadığı saptandı. Ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği tehlikeye atmak gibi suçlardan Durdu G.'ye 9 bin 264 lira ceza kesilirken, araçta yapılan aramada ise bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yönden şüphelinin kaçarken attığı öne sürülen tabancayı bulmak için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan Durdu G. ve Kader B., polis merkezine götürüldü.

DHA
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