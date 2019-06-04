Fındıkta tarım turizmi için Türkiye'ye geliyorlar
|04 Haziran 2019 22:25
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Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, tarım turizmi dönemi başladı. Trabzon'da dört girişimci kız kardeş, dünyanın dört bir yanından gelen turistlere tarlalarda fındık hasadı yaptırıyor, işlenmesi ve çikolata ile birleştirilip ambalajlanmasına kadar olan süreçleri öğretiyor. Bu yılda yapılacak fındık hasat şenliği için çok sayıda ülkeden turitsler sıraya girdi.
Trabzon?da, ürettikleri fındıklı çikolatayı ihraç eden Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur kardeşler, Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta 'Agro' adı verilen tarım turizmi dönemini başlattı. Fındıkta hasat şenliği düzenleyen kardeşler, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere tarlalarda fındık hasadı yaptırıyor. Turistler fındık hasadının yanı sıra harmanlanması, seçilen fındıkların işlenmesi ve çikolata ile birleştirilip ambalajlanmasına kadar olan süreçleri öğreniyor. Bu yılda Temmuz-Ağustos aylarında yapılacak fındık hasat şenliği için çok sayıda ülkeden turitsler sıraya girdi.
HASAT ŞENLİĞİ ÇOK POPÜLER
Fındığı katma değeri yüksek bir ürün haline getirmek için marka oluşturduklarını söyleyen Seyyare Sungur, Leyla?yı Mecnun?la yani fındığı çikolatayla buluşturduk. Bununla da yetinmedik ve fındığın hasat şenliğini yaptık. Yaz geldiğinde nasıl fındık için köylerimize gidip, fındık hazırlıklarını yapıyorsak bunu Karadenizli olmayan, fındığı tanımayan insanlara da yaşattık. Gelen insanları ilk önce güzel bir köy kahvaltısıyla işe hazırlarken onlara gastronomimizi de anlattık. Daha sonrasında bahçeye indik. Bu yıl yeniden fındık hasat şenliği yapacağız dedi.
Bu yıl düzenleyecekleri hasat şenliğine ilginin çok olduğunu söyleyen Seyyare Sungur, Amerika?dan gelecek grupları ağırlayacağız. Bizim üretim aşamalarında hazırladığımız videolar oralara kadar ulaştı. Hasat şenlikleri çok popüler olmaya başladı. Trabzon?un en önemli ürünü fındık. Gelen insanlar fındığı nasıl toplayabiliriz diye sırf o kıyafetleri giyinebilmek, o masaya oturabilmek için bile başvuru yapmaya başladı. 20'şerli gruplar halinde misafirleri ağırlayacağız. Herkes bu işin keyfine varacak diye konuştu.
Kardeşler düzenledikleri fındık tarım turizmi ile ilgili klip hazırladı.
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