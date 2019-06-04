1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli tatilcilerin yeni rotası oldu

Son dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamıyla turizm kenti konumuna gelen Tunceli, bayram tatilinin yeni adreslerinden oldu.
 04 Haziran 2019 22:37
Yazdır
Tunceli tatilcilerin yeni rotası oldu

Tatilini bayramda Tunceli'de geçirmek için gelen 400 turistin katılımıyla Pertek ilçesindeki Keban Gölü'nde mavi tur etkinliği düzenlendi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi ve büyük iş alanları yok. Kentimizin kalkınması için tek çözüm ise turizmdir. Bizler de turizm alanında yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Mavi turlarımızla Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok" dedi.

?Bir dönem terör olaylarıyla anılan Tunceli artık tatilin rotası konumuna geldi. Güvenlik güçlerince düzenlenen kapsamlı operasyonlarla kentin teröristlerden arındırılmasının ardından oluşan huzur ve güven ortamı beraberinde turizmin canlandırılmasını sağladı. Tunceli'ye daha önce terör olaylarıyla nedeniyle gelemeyen yerli ve yabancı turistler, oluşan huzur ve güven ortamında doğa harikası kenti ziyaret etmeye başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle 9 gün idari izinlerini geçirmek için çok sayıda kişi Tunceli'ye akın etti. Pertek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, bayram tatilini Tunceli'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için mavi tur etkinliği düzenlendi.

'TUNCELİ İÇİN TEK ÇÖZÜM TURİZMDİR'

Kaban Baraj Gölü'nde feribotla yapılan gezi etkinliğine katılan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, "Tunceli'de sanayi, büyük iş alanları yok. Dolayısıyla ilimizin kalkınmasındaki tek çözüm turizmdir. Bizler de turizm alanına yönelik yatırım yapıyoruz. Pertek, Tunceli'nin giriş kapısı ve birçok tarihi yapıta sahip. Düzenlediğimiz mavi tur gezisiyle, Ege ve Akdeniz'den geri kalır yanımız yok. Birçok güzel koya sahibiz. Belediyemizin bir gemisini turistler için mavi tur gezilerine ayırdık ve insanlar hem doğa ile iç içe oluyor hem eğleniyor" dedi.

Geziye katılan yerli ve yabancı turistler, düzenlenen etkinlik nedeniyle memnuniyetlerini anlattı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler
04 Haziran 2019 22:08		 Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu
04 Haziran 2019 20:49
Sıcaktan bunalan soluğu Limni Gölünde alıyor
04 Haziran 2019 20:32		 İki adımla şehir değiştiriyorlar
04 Haziran 2019 20:04
Turistlerin bayram gözdesi 'Tortum Şelalesi'
04 Haziran 2019 19:56		 Konya'nın peribacalarında tarihe yolculuk
04 Haziran 2019 19:29
Fethiye'de bayram yoğunluğu
04 Haziran 2019 19:04		 Girlevik Şelalesi doğal güzelliğiyle etkiliyor
04 Haziran 2019 12:28
Gemlik sahili araç trafiğine kapanıyor
03 Haziran 2019 22:43		 Tomara Şelalesi bayramda ziyaretçilerini bekliyor
03 Haziran 2019 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
THY Teknik personel alımı: 14 iş ilanı yayımlandı
'Keşke o gün savaşı kaybetseydik' diyen imam açığa alındı
Ak Parti'den Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını açıklaması
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü
Şanlıurfa'da 5 bin kişiye 'tirit' ikramı
Artıları ve eksileriyle S-400 - Patriot karşılaştırması
Ak Parti'li Canikli'den İmamoğlu'na: Belediye başkanı olamazsın
'Kadınlar yapamaz dediler' ama onlar şimdi Mersin'in gururu
Bu camide bayram namazı iki kez kılındı
Dolar 'Fed' etkisiyle 5.76'nın altını gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lgs 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
bayramlar bayram ola 1
çok konuşan insanlar 3
uçtu uçtu 1
eylemsizlik prensibi 1
Mutlu bayramlar 4
Sarı fırtına 1
gece 1
Biyolojik savaş 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
Hatay İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
43. Bakım Merkezi Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK MAM İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam