Bu lokantada hesap sorulmuyor

Aydın'ın nüfusu en az olan ilçesi Karpuzlu'da oturan evli Yiğit Beşparmak, 2,5 yıl önce ev yemeklerinin olduğu lokanta açtı. Kardeşi Gonca Beşparmak, bir akrabası ve bir personelle birlikte 4 kişi çalıştıran Beşparmak, 3 ay önce internet sitelerini gezerken bir meslektaşının parası olmayan müşterilerden ücret almadığını gördü ve aynı uygulamayı işletmesinde başlattı. Meslektaşı gibi o da dükkanının camekanına 'Açsanız, paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'insanlık ölmemiş' dersiniz. Öğrenciler özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği, başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helal olsun' yazılı notu astı. Dükkanına gelip de parasının olmadığını söyleyenlere hesap sormadı, ücret almadı.

'GÜNÜMÜZDE BU TÜR ŞEYLERE ÇOK İHTİYAÇ VAR'

İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten Yiğit Beşparmak, bu örneğin çoğalmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnternette bir lokantacı tarafından paylaşılan yazıyı gördüm. Karpuzlu'da neden olmasın dedim. İlçemizde belki bu tür insanlar çok fazla olmasa da az sayıda var. Böyle bir kampanya başlattım. Lokantanın camına astığım yazı, vatandaşların ilgisini çekti. İnsanlara yardımcı olmak, bize onur ve gurur veriyor. Bu yardımlaşmanın örnek olmasını, artmasını isterim. Yardımsever insanların daha çok olmasını isterim. Karnını doyurduktan sonra parası yoksa benim lokantamda hesap sormasına gerek yok. Yesinler, içsinler. Günümüzde bu tür şeylere çok ihtiyaç var. İmkanım oldukça ömrüm el verdikçe buna devam edeceğim."