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AFAD'dan bayram tatilinde boğulmalara karşı uyarı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: -"Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için AFAD ekipleri bayram tatili boyunca boğulma ve çeken akıntı tehlikesine karşı vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlarımızın ekiplerin uyarılarını ciddiye almalarını istiyoruz"
 04 Haziran 2019 22:55
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AFAD'dan bayram tatilinde boğulmalara karşı uyarı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in talimatı doğrultusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesinde, boğulma ve akıntı tehlikesine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Ekipler, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki sahilde dolaşarak akıntı ve dalganın yoğun olduğu bölgede vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Zaman zaman dürbün yardımı ile denizi gözetleyen ekipler, herhangi gibi bir olumsuzluk karşısında müdahalelerde bulunuyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde oluşacak yoğunluk nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Vatandaşların özellikle denizlerdeki boğulmalara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için AFAD ekipleri bayram tatili boyunca boğulma ve çeken akıntı tehlikesine karşı vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlarımızın ekiplerin uyarılarını ciddiye almalarını istiyoruz." dedi.

Havaların ısınmasıyla boğulma vakalarının da meydana geldiğini aktaran Bilgin, mutlu bir bayram için özellikle bayram tatili süresince vatandaşların boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öncelikle yüzmeyi bilmeyen vatandaşların denizde açılmaması gerektiğini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Toplum tarafından güvenli olarak bilinen ve tercih edilen alanlarda yüzmeyi seçin, bilmediğiniz sularda ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir, sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir.

Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın."
Anadolu Ajansı
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