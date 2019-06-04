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Koruyucu aileler 6 bin çocuğun 'sıcak yuvası' oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında yetişmeleri için yapılan çalışma ve faaliyetlere devam ediliyor
 04 Haziran 2019 23:01
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Koruyucu aileler 6 bin çocuğun 'sıcak yuvası' oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında yetişmeleri için başlatılan "koruyucu aile hizmeti" kapsamında koruyucu aile sayısı 5 bin 555'e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 801'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve bu konudaki farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla başlatılan "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

Aile odaklı hizmetlere öncelik veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Her çocuğun bir ailesi olmalı" düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Koruyucu aile hizmetinde çocuk için hassas olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesi ve normal hayatını devam ettirmesi amaçlanıyor. Çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda bilgi sahibi kişi sayısı çoğalıyor, sosyal bir sorumluluk olarak görülebilecek bu hizmete yönelik bilinirlik ve farkındalık her geçen gün artıyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanında bulunuyordu. Koruyucu aile sayısını artırmak üzere yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 555'e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 801'e ulaştı.

Bu yıl koruyucu ailelik için başvuru sayısı 971, koruyucu aile sayısı ise 516 oldu. 629 çocuk Koruyucu aile yanına yerleştirildi. Ocak-mayıs döneminde koruyucu aile olmak için en fazla başvuru 194 ile İstanbul'dan yapıldı.Bu ili 72 ile Bursa, 64 ile Kayseri takip etti.

- Koruyucu aile olmayan il kalmadı

Bakanlığın yaptığı çalışmalarla koruma altındaki çocuklardan koruyucu aile yanında olanların kuruluşta kalan çocuklara oranı ülke genelinde önemli bir artış kazandı. Çalışmalar kapsamında, koruyucu aile olmayan il kalmadı.

Koruyucu aile ve çocuk sayısında üç büyük il ilk sıralarda yer aldı. İstanbul'da 540, İzmir'de 361, Ankara'da ise 336 koruyucu aile bulunuyor. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı İstanbul'da 594, İzmir'de 407, Ankara'da 385 oldu.

Bakanlığın e-Devlet ve internet sitesi üzerinden koruyucu aile olma başvuruları yapılabilmesine imkan sağlanmasıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde başvurular alınıyor. Öte yandan, yeni bir uygulama olan iller arası eşleştirme yoluyla da koruyucu aile hizmeti yürütülüyor.

- Her çocuk için aylık ücret veriliyor

Öte yandan, aileler, engelli çocuklara da koruyucu ailelik yapabiliyor. Engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli artırılarak veriliyor.

Bakanlık, koruyucu ailelere baktıkları her çocuğun bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödüyor. Çocuk başına ödenen ücret ortalama bin 426 lirayı buluyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat artırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılıyor.

Çocukların sağlık harcamaları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor. Bir meslek edinmek üzere kamu kurumları ya da özel kuruluşlarca açılan kurslara katılacak çocukların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendiriliyor. Bundan faydalanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav, kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç, gereç ve malzeme giderleri karşılanıyor.

Özel okulların yüzde 3'lük kontenjanından koruyucu aile yanındaki çocuklar da faydalanıyor. Koruyucu ailelere emeklilik imkanı sağlanıyor. Eşlerden birisine, isteğe bağlı sigorta üzerinden emekliliğe esas primleri aylık olarak ödeniyor. İsteğe bağlı sigorta pirimi 818 lira 69 kuruş olarak ödeniyor.

- Görevliler aileleri 3 ayda bir ziyaret ediyor

Koruyucu ailelere aile içi iletişim, çocukların uyum sorunları, bakımı ve yetiştirilmeleri konularında eğitimler veriliyor. Çocuklar aile yanına yerleştirildikten sonra ilk bir yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda bir yerinde sosyal çalışma görevlilerince ziyaretler yapılıyor.

Bu ziyaretlerde çocukların psikososyal gelişimleri, eğitime devam durumları değerlendiriliyor.

Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi bulunmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek karşılanıyor.

Koruyucu aile hizmetinde çocuklar reşit olduktan sonra da koruyucu ailelerle yaşamaya devam edebiliyor.
Anadolu Ajansı
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