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Evcil hayvanlara çip takılacak

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel:- "Mecliste 5 partinin de önerge vermesiyle kurulan özel komisyon hayvan haklarının geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor"- "Özellikle hayvan sahiplenmek isteyenlerin bir eğitimden geçirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sahiplendirilen hayvanlara çip takılarak yarın öbür gün sokağa bırakılmamasını istiyoruz. Salıverilirse bunun bir suç kapsamında ve cezalandırılmasıyla ilgili bir talebimiz var"
 04 Haziran 2019 23:11
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Evcil hayvanlara çip takılacak

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Özellikle hayvan sahiplenmek isteyenlerin bir eğitimden geçirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sahiplendirilen hayvanlara çip takılarak yarın öbür gün sokağa salıverilmemesini istiyoruz. Salıverilirse bunun bir suç kapsamında ve cezalandırılmasıyla ilgili bir talebimiz var." dedi.

Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi hayvan haklarına verilen değerin en yüksek olduğu bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Mecliste 5 partinin de önerge vermesiyle kurulan özel komisyon hayvan haklarının geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor." diyen Yel, komisyonun çalışmalarında toplumun her kesiminin görüşlerine başvurduğunu söyledi.

Hayvan hakları konusunda bugüne kadar bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Yel, "Bugüne kadar ne yazık ki bazen önemsenmedi, bazen farklı farklı şeylerden kaynaklanan sorunlarla, bu sorunların çok üzerine gidilmediği yerler, alanlar var. Bu konuda da toplumun vicdanında sıkıntılı yanlar var. Toplum vicdanı bunu kaldıramıyor. O yüzden Türkiye'nin dünyada hayvan haklarının en iyi şekilde uygulayan bir ülke olması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Evcil hayvanlara çip takılacak"

Yel, hayvan severlerin özellikle canlıların satılmasından rahatsız duyduklarını ve bu yönde çalışma yapılmasını istediklerini aktardı.

Bu kapsamda da pet shop sahipleri ile görüşeceklerini, onların da taleplerini dinleyeceklerini aktaran Yel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önce canlı diyoruz. Hayvanlar da hisleri olan, duyguları olan bizler gibi bu konuda sosyalleşmek isteyen ve bizimle beraber yaşamak isteyen canlılar. Onları doğadan alıp da insanın emrine veren insanoğlu. Ogün kendisine lazım olduğu için evcilleştirilen bu varlıkların bugün sokağa başı boş şekilde bırakılmasına biz karşıyız. Özellikle hayvan sahiplenmek isteyenlerin bir eğitimden geçirilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Sahiplendirilen hayvanlara çip takılarak yarın öbür gün sokağa salıverilmemesini istiyoruz. Salıverilirse bunun bir suç kapsamında ve cezalandırılmasıyla ilgili bir talebimiz var. Hayvanlara çip takılacak, kime ait olduğunu tespit edeceğiz ve gerekli cezanın uygulanması konusunda rapor düzenleyeceğiz."

Hayvanlara yapılan herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için özel bir ekip kurulmasını talep edeceklerini ifade eden Yel, hayvan haklarını hiçe sayan her davranışın bir cezası olacağını dile getirdi.

Bu kapsamda polis ekipleri içerisinde bir birim kurulmasının da taleplerinde yer aldığına değinen Yel, bu birimde hayvan hakları konusunda uzmanlaşmış kişilerin çalışacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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