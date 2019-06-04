5 milyon memur toplu sözleşmeyi bekliyor

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak.

ZAMLAR BELLİ OLACAK

Bu görüşmelerde 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin merakla beklediği zamlar belirlenecek.

Toplu görüşme masasında işverenin yani kamu yönetiminin karşısına 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini temsilen en büyük sendika olarak Memur-Sen yönetimi oturacak.