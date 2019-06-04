5 milyon memur toplu sözleşmeyi bekliyor
Memurlar ve memur emeklilerinin gözü kulağı toplu sözleşmede. Ağustos ayında yapılacak görüşmelerde memurların zamları ve sosyal destek ödemeleri belirlenecek
|04 Haziran 2019 23:43
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Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak.
ZAMLAR BELLİ OLACAK
Bu görüşmelerde 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin merakla beklediği zamlar belirlenecek.
Toplu görüşme masasında işverenin yani kamu yönetiminin karşısına 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini temsilen en büyük sendika olarak Memur-Sen yönetimi oturacak.
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