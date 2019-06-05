5 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
|05 Haziran 2019 00:01
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma törenine katılacak, Şile Kabaköz köyünü ziyareti edecek.
(İstanbul/13.00/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Çocuk Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri'ni ve İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek, Arnavutköy Karadeniz Derneklerinin bayramlaşma törenine katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/19.00)
2- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.
(Ankara/14.00)
- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere Başbakanı Theresa May, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında olduğu liderleri ağırlayacak.
(Portsmouth)
2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Antalya/18.30)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'ın ev sahipliği yaptığı 3. haftanın ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
(Bangkok/11.05)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
4- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.
5- 69. FIFA Kongresi Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
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