Döviz gelirin yoksa dövizle borçlanma

Ufuk Uyan, "Katılım bankaları arasında altın mevduat hesapları bakımından yüzde 54,9'luk payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 11,8'lik payla üçüncü sırada yer alıyoruz" dedi.

Ufuk Uyan, "Katılım bankaları arasında altın mevduat hesapları bakımından yüzde 54,9'luk payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 11,8'lik payla üçüncü sırada yer alıyoruz" dedi.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, döviz geliri olmayanların dövizli fon kullanmasının doğru olmadığını söyledi. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Uyan, "Eğer bir ihracat söz konusuysa, yani karşılığında bir döviz geliri varsa, şirketler dövizli fon kullanılabilir ama döviz geliri olmadan dövizli fon kullanmak kur riskini tabi hale getiriyor. Bunu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Her zaman maliyeti bilinen fon kullanımı çok önemli" dedi.



TL İLE BORÇLANMAK GÜZEL BİR SİSTEM

Katılım bankaları sisteminin önemli bir enstrümanı olan murabahanın üretim desteği denilen maliyeti belli olan bir sistem olduğunu ifade eden Uyan, "Kabaca 100 liraya aldığımız malın üzerine karımızı koyarak fatura edip satıyoruz. Müşterimiz maliyeti biliyor. Maliyet sonradan değişmiyor. TL fon kullanan açışından sabit ve güzel bir sistem. Ama döviz geliri olmadan fon sağlandıysa böyle de bir riske maruz kalıyor. Bu riskler önemli tabi. Bu yönetilmesi gereken bir süreç" diye konuştu.

'SPEKÜLATİF İŞ YAPANLARI UYARIYORUZ'

Kuveyt Türk olarak her zaman reel ekonominin desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik finansman desteği sağladıklarını belirten Uyan, topladıkları kaynakların yüzde 60-80'i, hatta daha fazlasının reel sektörün fonlamasında değerlendirdiklerini vurguladı. Uyan, "Hazine ürünlerinin çeşitliliği son yıllarda giderek artıyor ancak biz reel sektörle büyüdük ve onlarla büyümeye devam edeceğiz. Spekülatif işleri yapanları da uyarıyoruz" mesajını verdi.

'SERMAYENİZİ ARTIRIN'

Dışarıdan fon alarak işletmeyi döndürmenin çok zor olduğunun altını çizen Ufuk Uyan, şunları kaydetti: "İşletmeleri sermayelendirmek lazım. Kaynakların şirketlere getirilmesi lazım. İsraf deyince, insan elbette ihtiyacı olanı alacak ama yatırımlarını artırmaya önem vermeli. Fon talebinde bulunan müşterilerin mali verilerine bakıyoruz. Mali gücünün üzerinde bir fon talebi olan müşteriye, bu fonu tahsis edebilmemiz için öncelikle sermayesini artırması gerektiğini söylüyoruz."

TÜRKİYE'NİN ALTIN BANKASI

Kuveyt Türk olarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasında öncülük ettiklerini dile getiren Ufuk Uyan, 2011 yılından bu yana yurt çapında gerçekleştirdikleri altın kampanyaları ve bu alandaki projelerle 15 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını aktardı. Uyan, bankanın yıllık altın işlem hacminin yaklaşık yüzde 20'sini uluslararası pazarların oluşturduğu bilgisini de verdi.

İHRACATÇILARDAN TALEP

Ufuk Uyan, "Finansmana bu yıl daha çok hangi sektörler ihtiyaç duyuyor? Kapınızı en çok kim çalıyor?" şeklindeki sorumuza şu cevabı verdi: "Özellikle dış ticaret ve ihracat ağırlıklı 2019'da fonlama politikamız var. Benzer şekilde turizm ve madencilik gibi sektörlere yoğunlaşarak sektörel dağılımı çeşitlendirme niyetimiz var. Bu alanlarda yeni paketler açıkladık. Turizm paketiyle turizm sektörünün finansmanına desteğimizi artırmayı hedefliyoruz. Tarım finansmanında da önemli bir noktaya geldik. Piyasada ağırlıklı olarak dış ticaret ve ihracat firmalarından talep geliyor."

İSRAFTAN KAÇINALIM

Genel Müdür Ufuk Uyan, faizlerle ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: "Elbette herkes gibi biz de şikayetçiyiz... Ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesini ve bankacılıkta görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında tekrar artış trendine dönmesini bekliyoruz. Enflasyonun trendini aşağı çevirdiğini görüyoruz. Turizm gelirleri çok iyi bekleniyor. Cari açığın düştüğünü görüyoruz. Toplum olarak biz de gereksiz harcamalardan ve israftan kaçınmalıyız. Faiz düşme eğilimine giriyor, sürmesini bekliyoruz."

Mesude Demirhan