Kasapoğlu: Geçmişin tadını yaşatmalıyız
|05 Haziran 2019 07:05
|Yazdır
KAPI KAPI DOLAŞIRDIK
"Bayram öncesi yeni kılık kıyafetler alınır, bayramda o tertemiz kıyafetler giyilirdi" diyen Kasapoğlu şunları anlattı: "Bayram sabahı erkenden kalkılır, bayram namazına sevinçle coşkuyla gidilir, dönüşte ailece kahvaltı edilir ve önce aileler aralarında bayramlaşırdı. Ardından da çocuklar için belki de en keyifli anlar ondan sonra yaşanırdı. Kendimizi sokağa atıp, ev ev, kapı kapı dolaşıp komşularımızla bayramlaşırdık."
NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR
"Belki de bu dolaşmaların en heyecanlı yanı, komşularımızın vereceği harçlık veya şekerleri toplamaktı. Bu kapı kapı dolaşmaların ardından soluğu bakkalda alıp, çatapat, torpil gibi dönemin oyuncaklarını alarak sokaklarda patlatırdık. Bütün bunları hatırladıkça insan kendi kendine, 'Nerede o eski bayramlar?' diye sormadan geçemiyor doğrusu."
SEVİNCİ ÇOĞALTMALIYIZ
"Bayramlar ilahi armağanları hediyelerdir. Bu çok özel günlerde sevinci çoğaltmalı, umudu, dayanışmayı büyütmeliyiz. Kaç akrabayı, kaç dostu ziyaret ettiğimiz son derece önemli. Geçmişe özlem duymak yerine o lezzeti, o tadı bugün de yaşatmalıyız."
Kasapoğlu'nun mutlu günü
Kasapoğlu'nun, eşi Betül Kasapoğlu, Ankara'daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu'nun bir oğlu daha dünyaya geldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
05 Haziran 2019 08:23
|Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
05 Haziran 2019 07:46
|MHP tam kadro sahada
05 Haziran 2019 07:30
|5 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
05 Haziran 2019 00:01
|'İstanbul'da yarışı kazandım ve yine kazanacağım'
04 Haziran 2019 23:16
|Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
04 Haziran 2019 21:48
|Eski bakan İşgüzar için TBMM'de cenaze töreni
04 Haziran 2019 21:43
|'Bizi yıldırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
04 Haziran 2019 20:54
|Bakan Kurum'dan telsiz anonsuyla bayram kutlaması
04 Haziran 2019 18:59
|Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey'in rakibi artık YSK'dir
04 Haziran 2019 18:40