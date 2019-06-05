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Bayram boyunca havalar nasıl olacak? - Haritalı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 05 Haziran 2019 06:31
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Bayram boyunca havalar nasıl olacak? - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun,Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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