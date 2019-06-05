Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
|05 Haziran 2019 07:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkması yönünde CHP ile temas kurulacağını belirterek "Sayın Engin Altay'la bir görüşmemiz oldu. Sayın Altay, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını ve dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade ettik. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da canlı yayına ilişkin her iki parti arasında kontak kurulduğunu ve prensipte anlaşıldığını söyledi. Yavuz "Tarafsız bir moderatör eşliğinde bir noktada belki bütün kanalların da yayın yapabileceği bir ortam içerisinde İstanbul'un konuşulduğu güzel bir program olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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