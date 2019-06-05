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Zayıflama çayı öldürüyordu

Diyetisyen tavsiyesiyle "Hibiskus çayı" içen Melek A. fenalaştı. Karaciğer enzimlerinde aşırı artış tespit edilen genç kadın, diyetisyene dava açtı
 05 Haziran 2019 08:15
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Zayıflama çayı öldürüyordu

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden Melek A. geçtiğimiz günlerde ünlü diyetisyen Ece Küçükberberyan'a başvurdu. Kilosundan rahatsız olan genç kadın zayıflamak için görüştüğü Küçükberberyan'dan bazı tavsiyeler aldı. Yapılan tetkikler sonrasında genç kadına diyetisyen tarafından diyet listesi ve "Hibiskus çayı" içmesi tavsiye edildi. Diyetin 10'uncu gününde genç kadın evde olduğu bir sırada fenalaştı. Eşi tarafından hastaneye kaldırılan Melek A.'nın kullandığı ilaçların etkisiyle karaciğer enzimlerinde aşırı bir artış gözlemlendi. Tedavi altına alınan genç kadın tedavi sürecinde söz konusu bitki çayının karaciğer yetmezliğine yol açtığını bu nedenle ağırlaşıp hastanelik olduğu tespit edildi. Doktor raporu sonrası savcılığa başvuran genç kadın sağlığının ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen diyetisyenden şikayetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan diyetisyen tüm hastalarına bitki çaylarını önerdiğini, bitki çaylarının insan üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını ileri sürdü.

YARALAMA SUÇUNDAN DAVA

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda doktor raporuyla sağlığının tehlikeye düştüğünü kanıtlayan Melek A.'nın müşteki olarak yer aldığı bir iddianame düzenledi. İddianamede diyetisyenin gerekli dikkat ve özveriyi göstermeyerek genç kadının yaşamını tehlikeye soktuğu anlatıldı. Yaralama suçundan hakkından dava açılan diyetisyen ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DİLEK YAMAN

Sabah
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