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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile ilgili yaptığı son açıklamada 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
 05 Haziran 2019 08:59
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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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